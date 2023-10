Montenegro-Ue: von der Leyen, percorrere insieme ultimo miglio verso adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro e l'Europa devono percorrere insieme "l'ultimo miglio verso l'adesione del Paese all'Ue". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, a Podgorica. "L'allargamento è in cima all'agenda di questa Commissione europea. So quanto il popolo montenegrino sia impegnato ad aderire all'Unione europea e siamo entrambi qui per far sì che ciò avvenga. Tutti i capitoli dei negoziati sono aperti, tre sono già provvisoriamente chiusi. Il Montenegro è stato a lungo il Paese dei Balcani occidentali più avanzato nel percorso di adesione all'Ue e sono felice di vedere che siete determinati a mantenere la pole position", ha detto von der Leyen, congratulandosi anche per il pieno allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell'Ue. "Accolgo con favore il fatto che ora dobbiate concentrarvi pienamente sull'obiettivo dell'adesione. E insieme dovremmo percorrere l'ultimo miglio, per raggiungere il traguardo", ha aggiunto la presidente della Commissione europea. "È importante che l'intero Paese parli con una sola voce e vada insieme in un'unica direzione. Il modo per farlo è che l'intero Paese si unisca e costruisca il consenso e realizzi le riforme dell'Ue. Il Montenegro ha una società molto eterogenea, lavorando per la giustizia e la prosperità di tutti avvicineremo il Montenegro all'Unione europea. Il nostro motto è 'uniti nella diversità', e voi sapete esattamente cosa significa", ha concluso von der Leyen. (Beb)