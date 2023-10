Legge Bilancio: Colombo (Fd'I), riordiniamo settore affitti brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente si riordina un settore, quello degli affitti brevi, che fino ad oggi non era stato considerato. Da un lato, infatti, viene introdotto il Cin, il Codice identificativo nazionale, che sarà obbligatorio per gli affitti brevi. Questo strumento contrasterà l'abusivismo e permetterà di recuperare risorse. Dall'altro si regola l'aliquota della cedolare secca in base al numero degli immobili che verranno locati ad affitto breve, andando ad eliminare alcune incongruenze secondo un principio di equità e ragionevolezza. Resta l'aumento della cedolare al 26 per cento per chi affitta dal secondo immobile, mentre per la prima casa che ogni proprietario impiega per gli affitti brevi la cedolare sarà al 21 per cento. Con pragmatismo e buon senso continuiamo a lavorare per il bene dell'Italia". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Beatriz Colombo. (Rin)