Medio Oriente: Mulè (FI), Hamas gioca alla lotteria degli orrori, va eliminata

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "In questo momento Hamas continua a fare ricatti anche con il sostegno dell'Iran e questo è inaccettabile, ma i civili palestinesi vanno aiutati". Lo ha affermato il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervistato a "Omnibus", su La7. Il deputato, rispondendo alla domanda se non ci sia alternativa agli attacchi di Israele contro i terroristi, ha risposto: "Non c'è alternativa all'eliminazione di Hamas, nello stesso tempo Israele deve controllare e gestire la rabbia. Capisco che sia difficile farlo quando il tempo è scandito da Hamas con una lotteria degli orrori in cui ieri è spuntato il corpo decapitato di una ragazza tedesca e il video delle tre donne israeliane tenute in ostaggio dai terroristi, ma cedere all'ira fa solo il gioco dei tagliagole. A partire dal 7 ottobre il governo italiano, oltre ad aver espresso una granitica condanna nei confronti di Hamas sta lavorando per la liberazione degli ostaggi: sono iniziati i colloqui tra gli altri con Egitto, Giordania ed Emirati Arabi. Ieri il ministro degli Esteri della Giordania ha chiamato il ministro Tajani, non solo per ringraziarlo della nave di aiuti che abbiamo già inviato ma anche per l'aereo della nostra Aeronautica militare che questa mattina porterà nuovi aiuti. È questo - ha concluso Mulè - il modo per risolvere la crisi, isolare i terroristi e aiutare i civili". (Rin)