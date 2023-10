Bangladesh: il partito di opposizione Bnp organizza nuove proteste a Dacca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 ottobre si era già espressa l’ambasciata degli Stati Uniti. Dopo una giornata di scontri la rappresentanza Usa aveva condannato la “violenza politica”, invitato alla moderazione e fatto sapere che avrebbe esaminato “tutti gli episodi violenti per possibili restrizioni sui visti”. Una politica di restrizione dei visti era già stata annunciata a maggio dal dipartimento di Stato Usa, ai sensi della sezione 3C della legge sull’immigrazione (Immigration Act), per gli individui ritenuti responsabili di compromettere il processo elettorale in Bangladesh. (segue) (Inn)