Bangladesh: il partito di opposizione Bnp organizza nuove proteste a Dacca (4)

- Il Bnp manifesta da mesi per chiedere un esecutivo ad interim che porti il Paese alle prossime elezioni, previste per gennaio 2024. Il partito ha boicottato quelle del 2014 e perso nettamente quelle del 2018 alle quali si è presentato senza la sua presidente, l’ex premier Khaleda Zia, condannata pochi mesi prima a cinque anni di reclusione per appropriazione indebita e a sette anni per abuso di potere. Il Bnp, inoltre, ha organizzato manifestazioni per chiedere l’annullamento delle condanne giudiziarie a carico della sua leader e l’abrogazione delle leggi sulla sicurezza digitale, sull’antiterrorismo e sui poteri speciali e per avanzare una serie di altre istanze su temi economici e giudiziari. (Inn)