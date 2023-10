Medio Oriente: ambasciatore israeliano a Kiev, Tel Aviv accoglierebbe con favore Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele accoglierebbe con favore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky se decidesse di visitare il Paese. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Rbc Ucraina" l'ambasciatore israeliano in Ucraina, Mikhail Brodsky. "Speriamo che il presidente Zelensky venga in Israele, aspettiamo Zelensky in Israele, saremo lieti di vederlo", ha detto il diplomatico. Secondo l'ambasciatore, la leadership di Israele apprezza il sostegno fornito da Kiev, aggiungendo che l'Ucraina "è uno dei Paesi più pro-Israele d'Europa". "L'Ucraina è uno dei pochi Paesi in cui non ci sono stati discorsi a sostegno del terrore, a sostegno di Hamas", ha osservato Brodsky. (Kiu)