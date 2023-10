Cambogia: conclusa missione Fmi, prevista crescita del 5,3 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’intero anno 2023 l’inflazione dovrebbe attestarsi su una media del 2,3 per cento e convergere nel 2024 verso il trend di lungo termine, intorno al 3 per cento, in assenza di ulteriori shock inflazionistici”. Il deficit delle partite correnti si è ridotto nel 2022 e dovrebbe calare ulteriormente grazie alla forte ripresa dell’export, del turismo e delle rimesse. Le riserve in valuta estera dovrebbero restare stabili. Il deficit fiscale dovrebbe allargarsi quest’anno al 3,6 per cento, per poi scendere al 2 per cento nel 2024 e raggiungere un livello intorno al 2,5 per cento nel medio termine. “L’incertezza intorno alle prospettive economiche – avverte tuttavia l’Fmi – è alta e i rischi sono al ribasso, legate in particolare a una domanda più debole del previsto dalle economie avanzate e dalla Cina, a una politica monetaria più ristrettiva negli Stati Uniti, alla frammentazione geoeconomico e agli alti livelli di debito privato interno”. Secondo la missione, iniziata lo scorso 18 ottobre, restano necessarie “riforme strutturali che dovrebbero concentrarsi sulla diversificazione dei partner commerciali, sull’investimento in nuovi fattori di crescita, sulla capitalizzazione delle opportunità nella transizione climatica”. (Fim)