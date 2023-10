Scuola: M5s, pronuncia Tar Campania su dimensionamento è solo inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione alla Camera e al Senato, "è paradossale, assurdo e avvilente leggere di un ministro dell'Istruzione che con toni trionfalistici dichiara che sta costruendo 'la scuola del merito', mentre solo ieri sera ha ricevuto un sonoro alert sul ridimensionamento della rete scolastica. Questa misura è una ferita per interi territori, che devono far fronte ad accorpamenti illogici, dannosi e privi di senso di istituti scolastici, per far fronte ai desiderata di Valditara e del governo Meloni". I parlamentari del M5s proseguono: "La pronuncia del Tar Campania rischia di essere solo la prima di un 'Vietnam' per questa misura tanto caldeggiata dal ministro. Vedremo cosa accadrà, ma una cosa è certa: se Valditara avesse ascoltato il Movimento cinque stelle o almeno le tante voci che si sono alzate in questi mesi dai territori e dalle comunità scolastiche di tutta Italia avrebbe evitato il rischio di andare incontro all'ennesima figuraccia i cui danni sono tutti a carico della scuola pubblica italiana". (Rin)