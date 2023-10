Trasporti: Gualtieri presenta linea 91 Express, in 15 minuti collega Casalotti a stazione Battistini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi la nuova linea 91 Express dalla stazione Battistini a Casalotti che con otto fermate e in circa 15-20 minuti il quartiere a ovest di Roma con il capolinea della linea A della metropolitana. Il sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dall'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, e dalla presidente del Municipio Roma XIII, Sabrina Giuseppetti, stamattina ha fatto un giro sulla linea e ha spiegato: "È una linea molto importante che abbatte i tempi di percorrenza. Ad oggi il collegamento è molto lento: così si passa da 40 a 15 minuti. Stiamo dando una risposta concreta per il collegamento tra Casalotti e Battistini. Poi arriverà la metropolitana ma intanto serviva una risposta immediata. Per ulteriori miglioramenti stiamo anche pensando ad alcuni tratti di preferenziale lungo il percorso, li realizzeremo entro il Giubileo. L'obiettivo è accorciare ulteriormente i tempi di percorrenza". (segue) (Rer)