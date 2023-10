Bologna: Sangiuliano su torre Garisenda, pericoli sottovalutati, fare chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione Unesco "ho risposto positivamente al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, cinque minuti dopo aver ricevuto la sua lettera. Del resto, è una questione sulla quale già stavamo lavorando molto prima che lo chiedesse. Tuttavia non esiste nessuna connessione logico-concettuale tra il tema impellente della tutela della torre di Garisenda con l’inclusione nel perimetro del sito Unesco. La questione è la sottovalutazione dei pericoli sulla quale spero si faccia rapidamente chiarezza". Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che prosegue: "Ricordo che il bene è di proprietà del Comune a cui compete la sua tutela a norma del Codice dei beni culturali. Purtroppo la sua inclusione tra i siti Unesco, su cui lavoreremo alacremente, non risolve il tema della staticità. Senza far polemiche, è evidente che chi doveva monitorare ed eventualmente lanciare l’allarme si è mostrato in forte ritardo. Va aggiunto che per inserire un bene nel perimetro di un sito Unesco è necessario che lo Stato proponente ne garantisca il buono stato di conservazione".(Rin)