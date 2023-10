Difesa: Baldino, al via iter legge M5s per arruolamento celiaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata incardinata oggi alla commissione Difesa di Montecitorio l'esame della proposta di legge del Movimento cinque stelle, a mia prima firma, per porre fine all'anacronistica discriminazione dei celiaci a cui è ancora precluso l'arruolamento nelle nostre Forze armate. Un assurdo che contrasta con le direttive dello Stato maggiore della Difesa che dal 2015 riconosce l'idoneità al servizio dei militari celiaci già in servizio, salvo casi con sintomi talmente gravi da comprometterne l'operatività. Una penalizzazione ancor più insensata se si pensa che la celiaca non ostacola in nessun modo l'accesso a carriere come quella nei Vigili del fuoco o nei corpi di Polizia penitenziaria". Lo dichiara la deputata Vittoria Baldino, vicepresidente del gruppo M5s alla Camera e componente della commissione Difesa di Montecitorio, che aggiunge: "Del resto, l'odierna disponibilità di alimenti senza glutine, in passato garantita dal solo circuito farmaceutico, ora avviene anche attraverso la grande distribuzione organizzata favorendo oggettivamente il superamento degli ostacoli logistici e facilitando il vettovagliamento presso caserme e strutture militari diverse. Auspichiamo quindi che la nostra proposta di legge trovi un sostegno trasversale che ne consenta la rapida approvazione".(Rin)