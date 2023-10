Olimpiadi 2026: Tajani, sarebbe una sciocchezza svolgere le gare di bob all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io vado a visitare la pista di Cesana con il presidente della Regione Piemonte perché credo che sarebbe una sciocchezza colossale, avendo le Olimpiadi in Italia, svolgere le gare di bob all’estero". Lo ha detto Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e Cooperazione Internazionale, a margine del primo incontro pubblico del Laboratorio sulla ricostruzione dell'Ucraina, organizato da Triennale Milano e MAXXI a Milano. "Siccome c’è la disponibilità da parte della Regione Piemonte a finanziare la manutenzione della pista di bob - ha aggiunto Tajani - credo sia giusto fare ogni tentativo. Poi naturalmente sarà il Cio a decidere, ma ritengo da ministro degli Esteri che se ci sono delle Olimpiadi in Italia tutte le gare si devono fare in Italia, altrimenti sarebbe un non senso farle al di là dei confini nazionali". (Rem)