Germania: esponenti Fdp a dirigenza partito, riconsiderare coalizione con Spd e Verdi

- Ventisei esponenti del Partito liberaldemocratico (Fdp) hanno inviato una lettera aperta alla dirigenza federale e al gruppo parlamentare della loro formazione in cui chiedono di “riconsiderare con urgenza i partner” nella coalizione di governo con Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e Verdi. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, la missiva fa seguito ai deludenti risultati ottenuti dalla Fdp alle elezioni dell'8 ottobre in Assia e Baviera. In questo Land, i liberaldemocratici non sono riusciti a rimanere in parlamento perché non hanno superato la sogli di sbarramento del 5 per cento prevista dalla legge elettorale, fermandosi al 3 per cento. In Assia, il partito guidato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, è arrivato al 5,3 per cento. Ora, nella lettera intitolata “Sveglia per la libertà”, 26 liberaldemocratici si rivolgono ai vertici della Fdp da Schleswig-Holstein, Renania-Palatinato, Baviera, Amburgo, Baden-Wuerttemberg, Meclemburgo-Pomerania anteriore e Nordreno-Vestfalia. I firmatari affermano esplicitamente che il partito è stato punito dagli elettori per l'azione del governo del cancelliere Olaf Scholz, esponente della Spd. (segue) (Geb)