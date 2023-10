Germania: esponenti Fdp a dirigenza partito, riconsiderare coalizione con Spd e Verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni dell'8 ottobre, i gruppi parlamentari della Fdp che “non hanno alcuna responsabilità per la politica federale” della formazione hanno dovuto subire “perdite considerevoli”. Allo stesso tempo, come evidenziano i firmatari della lettera, la Fdp si sta deformando al punto da essere irriconoscibile nella coalizione con socialdemocratici ed ecologisti. Il rischio è “la fine imminente dell’unico partito liberale” in Germania. Pertanto, alla dirigenza federale della Fdp viene chiesto di “considerare seriamente le alternative e, se necessario, di cercare altri partner di coalizione che lavorino per gli interessi della Germania e non per un'ideologia quasi religiosa”. (segue) (Geb)