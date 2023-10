Germania: esponenti Fdp a dirigenza partito, riconsiderare coalizione con Spd e Verdi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, Lindner si è espresso a favore della permanenza dei liberaldemocratici nell'alleanza con Spd e Vedi. Per il ministro delle Finanze tedesco, il compito dei diversi partiti della coalizione è trovare costantemente un denominatore comune. Il presidente della Fdp ha quindi sottolineato che rimarrà alleato di socialdemocratici ed ecologisti “finché sarà possibile”, osservando di “non biasimare i Verdi per avere una visione della società fondamentalmente diversa” dalla propria. Allo stesso tempo, Lindner ha evidenziato che, qualora non fosse più possibile trovare compromessi giustificabili con gli alleati nell'esecutivo, sarebbe ancora valida la sua affermazione secondo cui “è meglio non governare che farlo in maniera errata”. (Geb)