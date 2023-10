Montenegro: Parlamento vota nuovo governo guidato dal premier Spajic (Pes)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Montenegro ha eletto il 44mo governo del Paese che sarà guidato dal primo ministro Milojko Spajic, leader del movimento Europe Now (Pes) vincitore delle elezioni parlamentari di giugno. Per l'elezione del nuovo governo hanno votato 46 deputati, 19 i contrari e un astenuto sugli 81 seggi totali, come riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Dopo l'elezione, il primo ministro Spajic ha prestato giuramento davanti all'Assemblea. "Le nostre quattro priorità principali in politica estera sono la piena adesione all'Unione europea, l'adesione attiva e credibile alla Nato, il miglioramento delle buone relazioni con i vicini e il rafforzamento del ruolo del Paese nelle organizzazioni multilaterali", ha detto lo stesso Spajic rivolto ai deputati. La maggioranza parlamentare è composta da 11 partiti, una coalizione di partiti filo-europei e filo-serbi insieme a partiti della minoranza albanese. La squadra è composta da 5 vice primi ministri con 18 ministeri. (segue) (Seb)