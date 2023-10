Montenegro: Parlamento vota nuovo governo guidato dal premier Spajic (Pes) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vice primo ministro per la Sicurezza, la politica interna, gli affari europei ed esteri è Aleksa Becic. Vice premier per il Sistema politico, la magistratura e la lotta alla corruzione, Momo Koprivica. Vice primo ministro per il Lavoro, l'istruzione, la sanità e gli affari sociali, Srdjan Pavicevic. Vice primo ministro per la Politica economica e ministro dello Sviluppo economico, Nik Djeljosaj. Vice primo ministro per la Demografia e la gioventù e ministro dello Sport e della gioventù, Dragoslav Scekic. Ministro degli Esteri, Filip Ivanovic. Ministro degli Interni, Danilo Saranovic. Ministro della Difesa, Dragan Krapovic. Ministro dell'Energia e del settore minerario, Sasa Mujovic. Ministro delle Finanze, Novica Vukovic. Ministro della Sanità, Vojislav Simun. Ministro dei Trasporti e degli affari marittimi, Filip Radulovic. Ministro della Pianificazione del territorio, dell'urbanistica e del demanio, Janko Odovic. Ministra degli Affari europei, Maida Gorcevic. Ministro dell'Istruzione, della scienza e dell'innovazione, Andjela Jaksic Stojanovic. Ministro della Giustizia, Andrej Milovic. Ministra del Lavoro e della previdenza sociale, Naida Nisic. Ministro del Turismo, dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile, Vladimir Martinovic. Ministra della Cultura e dei media, Tamara Vujovic. Ministro dell'agricoltura, Vladimir Jokovic. Ministro della Pubblica amministrazione, Maras Dukaj. Ministro dei Diritti umani e delle minoranze, Fatmir Djeka. A presidente del Parlamento è stato eletto Andrija Mandic, leader della coalizione filo-serba Per il futuro del Montenegro (Zbcg) che ha accettato di appoggiare il nuovo esecutivo in cambio della carica di presidente del Parlamento e di quattro posti ministeriali. (Seb)