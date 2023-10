Reggio Calabria: arrestato 26enne con 72 chili di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settantadue chili di marijuana. A tanto ammonta il sequestro effettuato, nei giorni scorsi, dai carabinieri della Stazione di Platì (RC) che hanno tratto in arresto in flagranza un ragazzo ventiseienne, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di viabilità sulla SP 2 per un incidente stradale, occorso poco prima, i militari sono stati attirati da un forte odore di marijuana provenire da un furgoncino bianco, incolonnato nel traffico, guidato da un ragazzo, già noto alle Forze dell’Ordine. Alla vista dei carabinieri che si avvicinavano al mezzo, il ragazzo ha effettuato una manovra sospetta, svoltando in una traversa secondaria al fine di far perdere le proprie tracce. (segue) (Rin)