Medio Oriente: visita ministro Esteri Iran in Qatar e Turchia, focus su conflitto Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, è partito questa mattina per Doha, in Qatar, prima tappa del suo tour diplomatico in Medio Oriente, che lo condurrà successivamente in Turchia. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana “Isna”, precisando che entrambe le visite si inscrivono nell’ambito degli sforzi diplomatici di Teheran per porre fine al conflitto tra Israele e il movimento islamista sunnita palestinese Hamas, nella Striscia di Gaza. Amirabdollahian incontrerà oggi l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e il primo ministro e ministro degli Esteri, Mohammed bin Abdulrahman al Thani. Per il capo della diplomazia iraniana, si tratta del secondo viaggio in Qatar dal 7 ottobre (ovvero dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas), dopo quella di due settimane fa, durante la quale, oltre all’emiro e al primo ministro e ministro degli Esteri qatariota, aveva incontrato il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh. La visita in Turchia, invece, segue quella del ministro degli Esteri Turco, Hakan Fidan, a Teheran, che lo scorso 29 ottobre era stato ricevuto da Amirabdollahian. (Irt)