Regno Unito: Braverman, manifestazioni filo palestinesi sono "marce dell'odio"

- La ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, ha descritto le manifestazioni filo palestinesi nelle strade di Londra come "marce dell'odio". Intervistata dalla stampa locale dopo la riunione d'emergenza del comitato Cobra sull'aumento della minaccia terroristica nel Regno Unito, Braverman ha detto: "A mio avviso c'è solo un modo per descrivere quelle manifestazioni: sono marce dell'odio". "Abbiamo visto decine di migliaia di persone scendere in strada dopo il massacro del popolo ebraico, la più grande perdita di vite umane dall'Olocausto, inneggiando per la cancellazione di Israele dalla mappa" ha dichiarato la ministra, dicendo che la polizia è preoccupata che ci sia "un gran numero di attori negativi" che "la stragrande maggioranza del popolo britannico considererà assolutamente odiosi". (Rel)