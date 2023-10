Senegal: ignoti profanano tomba di un uomo omosessuale, cadavere dato alle fiamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura del Senegal ha disposto l'apertura di un'indagine sul corpo di un uomo di orientamento omosessuale che è stato sottratto al cimitero e dato pubblicamente alle fiamme in segno di disprezzo. Lo riferisce la "Bbc". Il procuratore, Abasse Yaya Wane, ha dichiarato che l'indagine mirerà a identificare i colpevoli della profanazione e ad assicurarli alla giustizia. Il corpo del giovane, morto venerdì scorso, è stato trasferito per la sepoltura a Touba, la seconda città più grande del Senegal, come espressamente richiesto dalla sua famiglia e in conformità con la legge islamica. Persone non identificate sono però andate al cimitero e dopo aver identificato la tomba dell'uomo, ne hanno rimosso il corpo e gli hanno appiccato fuoco davanti a una grande folla festante. Il pubblico ministero ha condannato l'atto definendolo di “estrema gravità, pari a barbarie”. L'accaduto ha sollevato forte indignazione fra gli abitanti della zona, in particolare a Touba e nel resto della regione occidentale di Kaolack, dove molti residenti hanno invitato le autorità a punire i responsabili. Il Senegal ha una popolazione a maggioranza musulmana e l’omosessualità è un reato punibile con la reclusione da uno a cinque anni. Nel 2008 un episodio simile accadde a Guinguineo, nel Senegal centrale, dove fu profanata la tomba di un presunto omosessuale. (Res)