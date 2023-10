Cina: conferenza Nuova via della seta dedicata alla scienza al via il 6 novembre a Chongqing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima conferenza dedicata a scienza e tecnologia nell’ambito della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) si terrà nella municipalità meridionale cinese di Chongqing il 6 e 7 novembre prossimi. È quanto si apprende in una nota pubblicata oggi dall’ufficio informazioni del Consiglio di Stato, il governo cinese, in cui si precisa che i lavori saranno articolati in una cerimonia d’apertura; in una ministeriale dedicata all’innovazione sci-tech; attività tematiche e tavole rotonde. Alla conferenza si attendono oltre 300 rappresentanti da più di 70 Paesi e organizzazioni internazionali, tra cui accademici, esperti e vincitori di premi Nobel. Parteciperanno anche rappresentanti d’azienda ed esponenti di istituti di ricerca scientifica. (Cip)