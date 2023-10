Regno Unito: editoria sollecita governo a proteggere da Ia le opere protette da copyright

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro importanti associazioni britanniche del settore editoriale hanno esortato il governo del Regno Unito a contribuire a porre fine allo "sviluppo illimitato e opaco" di strumenti di intelligenza artificiale (Ia) che utilizzano opere protette da copyright "impunemente". La dichiarazione, ripresa dal quotidiano "The Guardian", è la prima dichiarazione congiunta degli enti del settore editoriale sull'Ia e arriva il giorno prima del vertice del governo sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale, previsto a Londra tra mercoledì e giovedì. Gli organi editoriali hanno affermato di aver applaudito il primo ministro Rishi Sunak per aver convocato il primo vertice di questo tipo e per aver "posizionato il Regno Unito come facilitatore per una forte azione globale" sull'Ia, ma hanno esortato il premier a fare una "dichiarazione di impegno" per proteggere creatività e proprietà intellettuale man mano che la tecnologia si evolve. "Abbiamo bisogno del riconoscimento e del risarcimento per la violazione del diritto d'autore che si è già verificata (...) e della garanzia che tali pratiche porranno fine", si legge nella dichiarazione. (Rel)