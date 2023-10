Qatar-Italia: emiro Al Thani riceve telefonata dal presidente della Repubblica Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hahad al Thani, ha ricevuto una telefonata, ieri, dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Lo ha riferito l’agenzia di stampa qatariota “Qna”. I due hanno discusso degli ultimi sviluppi del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza e nei territori circostanti, oltre che di una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune. Mattarella ha espresso il proprio apprezzamento per gli sforzi diplomatici e di mediazione del Qatar per porre fine al conflitto in Medio Oriente. (Res)