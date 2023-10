© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo novembre prossimo, i viaggiatori in entrata e in uscita dalla Cina non saranno più tenuti a compilare una dichiarazione sanitaria. È quanto si apprende da una nota pubblicata oggi dalle dogane cinesi. Tutti coloro che presentano malattie infettive accertate saranno comunque tenuti ad informare le autorità doganali se non vorranno essere legalmente perseguibili, precisa la nota. (Cip)