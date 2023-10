© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:NAPOLIConferenza stampa per presentare la seconda edizione del progetto "Vedi Napoli Sacra e Misteriosa... e poi torni". Partecipano l'assessore al Turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato e la delegata arcivescovile Adriana Valerio, storica e teologa. Conclude il vescovo ausiliare padre Francesco Beneduce. Sala conferenze Palazzo Arcivescovile Largo Donnaregina - Napoli (ore 11:30).VARIELa ministra per le disabilità Alessandra Locatelli e il commissario straordinario di Governo Fabio Ciciliano incontrano i principali attori impegnati nel sostegno e nella tutela delle persone con disabilità nel territorio. Ufficio del commissario di Governo, corso Umberto I, 413 - Caivano (dalle 9.30).Intitolazione di una delle storiche aule del Conservatorio a Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso. Conservatorio San Pietro a Majella, Napoli (ore 17:30).Il Tesoro di San Gennaro apre straordinariamente le porte del Museo, dopo l'orario di chiusura, con le visite teatralizzate per bambini e adulti, permettendo di scoprire in maniera simpatica e insolita le tante vicende legate al culto e alla storia del Santo Patrono di Napoli. Le visite sono con prenotazione obbligatoria su www.tesorosangennaro.it. Tesoro di San Gennaro, via Duomo 149 - Napoli (ore 19).Parte "Articolo 3: diversi tra uguali”, il progetto dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) dedicato ai 75 anni delle Costituzione e in particolare al principio fondamentale dell'uguaglianza. Il tema scelto per questo incontro è “Lavoro e genere”: un argomento particolarmente sentito nel capoluogo campano dove il tasso di disoccupazione è al 31,39% contro una media nazionale del 11,58 per cento, in una Regione che vede il tasso di occupazione femminile tra i più bassi d’Europa (29,1 per cento). A dialogare saranno Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale Istat e Roberto Della Rocca, direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Via Chiatamone, 61/62 - Napoli (ore 16:30).(Ren)