Cina: equipaggio missione spaziale Shenzhou-16 atterrato in Mongolia Interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli astronauti della missione spaziale cinese Shenzhou-16 sono atterrati oggi nella regione autonoma della Mongolia Interna dopo aver trascorso cinque mesi in orbita. L’equipaggio, composto dal comandante Jing Haipeng e dagli astronauti Zhu Yangzhu e Gui Haichao, è atterrato nel sito di Dongfeng all’una di notte (ora italiana). Durante la missione, l’equipaggio “ha lavorato in modo efficiente e ha svolto tutte le operazioni senza errori”, ha detto Jing dopo l’atterraggio della missione, che ha condotto un totale di 70 esperimenti in 154 giorni. Il ritorno dell’equipaggio fa seguito al decollo della missione Shenzhou-17, avvenuto il 26 ottobre dal cosmodromo nord-occidentale di Jiuquan. A prendere servizio sulla stazione spaziale cinese Tiangong sono stati il comandante Tang Hongbo e gli astronauti Tang Shengjie e Jiang Xinlin. (Cip)