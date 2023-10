Medio Oriente: Starmer, un cessate il fuoco permanente potrebbe portare ulteriori violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cessate il fuoco permanente nella guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas potrebbe rischiare ulteriori violenze. Questa la posizione del leader laborista Keir Starmer, che secondo il quotidiano "The Guardian" dovrebbe affrontare il tema nel corso di un discorso odierno, nel tentativo di sedare le crescenti tensioni all'interno del suo partito sul conflitto in Medio Oriente. Starmer inviterà i leader globali a lavorare per favorire la pace in Medio Oriente, sostenendo le richieste del Partito laborista per una pausa umanitaria. Starmer dovrebbe tuttavia rilevare come un cessate il fuoco permanente in questa fase potrebbe lasciare al movimento islamista palestinese Hamas la capacità di effettuare ulteriori attacchi contro Israele.(Rel)