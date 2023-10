Cina: manifattura registra contrazione ad ottobre, indice Pmi sceso a 49,5 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifattura cinese ha registrato una inaspettata contrazione a ottobre, periodo in cui il relativo indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) è sceso a 49,5 punti contro i 50,2 del mese precedente. Lo indica l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), ricordando che una lettura inferiore a 50 punti indica contrazione. In calo anche l’indice non manifatturiero, passato dai 51,7 punti di settembre a 50,6 a ottobre, rilevando un rallentamento nel settore dei servizi e delle costruzioni. La contrazione degli indici potrebbe riflettere l’indebolimento della domanda nel settore immobiliare e il rallentamento della spesa legata alle infrastrutture, osserva l’esperto della divisione di ricerca e analisi del settimanale britannico “The Economist”, Xu Tiancheng. (Cip)