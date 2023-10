Maltempo: Fs, circolazione ferroviaria rallentata, guasto a Fiorenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrovie dello stavo comunica che, a causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la regione Lombardia la circolazione ferroviaria è rallentata. Nel dettaglio nell’ aggiornamento delle 8:30 viene reso noto che sul Nodo di Milano i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni per un inconveniente tecnico alla linea elettrica all'interno del deposito ferroviario di Fiorenza. Sulla linea Lecco - Tirano invece rallentamenti fino a 40 minuti, variazioni e cancellazioni per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Bellano. Alle 8 veniva segnalato che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione Lombardia la anche sulla Milano - Voghera ci sono rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni per un inconveniente tecnico sulla linea tra Pavia e San Martino (Com)