Mar Cinese Meridionale: nuova controversia tra Cina e Filippine al largo delle Scarborough

- La Marina militare della Cina ha denunciato il “transito illegale” di una nave filippina nelle acque al largo delle Scarborough, un atollo conteso al largo del Mar Cinese Meridionale. “Invitiamo Manila ad astenersi immediatamente da violazioni e provocazioni, al fine di evitare un’escalation”, ha detto il portavoce del comando del Teatro orientale dell’esercito cinese, colonnello Tian Junli, accusando le Filippine di avere “violato la sovranità nazionale della Cina e le disposizioni del diritto internazionale”. Stando a quanto riferito dal portavoce, il transito della nave è stato monitorato e bloccato dalle autorità marittime cinesi. Non è tardata la risposta del consigliere per la Sicurezza nazionale delle Filippine, Eduardo Ano, secondo cui la nave non si è introdotta illegalmente in nessuna area sottoposta alla giurisdizione cinese. (Cip)