Maltempo: traffico bloccato in viale Nazzario Sauro a causa dell’ esondazione del Seveso - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla zona nord-ovest di Milano e in Brianza sta passando un forte temporale proveniente da sud-ovest. Alle 5 del mattino sono caduti 31 millimetri di pioggia e nella notte si è scatenata anche una tempesta di fulmini. Traffico bloccato in viale Nazzario Sauro a causa dell’ esondazione del Seveso a Niguarda. Sono allagati anche i sottopasso Negrotto e Rubicone. Il fiume Lambro è alto, ma non è esondato. (Rem)