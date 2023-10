Serbia: è morto il presidente dell'Assemblea della Vojvodina Istvan Pastor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento della Vojvodina, provincia autonoma a nord della Serbia, Istvan Pastor, è morto all'età di 68 anni dopo una grave malattia. Lo ha annunciato l'emittente radiotelevisiva della Vojvodina "Rtv". Pastor, che è stato membro dell'Associazione degli ungheresi della Vojvodina sin dalla sua fondazione nel 1995, è stato presidente dell'Assemblea della Vojvodina per tre mandati: dal 2012 al 2016, dal 2016 al 2020 e dal 2020 fino alla sua morte. In due mandati è stato vicepresidente del Consiglio esecutivo della Vojvodina. Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha espresso le proprie condoglianze per la scomparsa. "Questa è una grande perdita per la Serbia", ha detto Vucic, secondo cui Pastor "è l'uomo maggiormente responsabile della creazione di rapporti fraterni tra Ungheria e Serbia". Il presidente serbo ha annunciato che lo Stato gli erigerà un monumento. Messaggi di condoglianze sono arrivati anche dal premier ungherse Viktor Orban e dal commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi. (Seb)