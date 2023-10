Russia-Israele: "Kommersant", relazioni bilaterali in profonda crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Russia e Israele stanno vivendo una profonda crisi. E' quanto ha affermato il quotidiano russo "Kommersant", secondo cui la situazione è diventata più complicata con l'inasprimento delle tensioni in Medio Oriente. In particolare, il quotidiano ha ricordato che il ministero degli Esteri israeliano ha diramato due comunicati nei confronti di Mosca lo scorso fine settimana. Il primo riguardava l'ambasciatore russo a Tel Aviv, Anaolij Viktorov, che è stato convocato al ministero degli Esteri israeliano in relazione alla visita della delegazione del movimento islamico palestinese Hamas a Mosca, che ha avuto luogo la settimana scorsa. Israele ha trattato l'accoglienza della leadership di Hamas nella capitale russa come "la trasmissione di un messaggio sulla legittimità del terrore contro gli israeliani". Il ministero degli Esteri a Tel Aviv ha definito i colloqui tra Hamas e la diplomazia russa un "passo vergognoso" per la Russia. Come ha sottolineato "Kommersant", questa è stata "la dichiarazione più dura di Israele contro la Russia" in tutti gli anni dal ripristino delle relazioni diplomatiche nel 1991. Un altro messaggio del dicastero di Tel Aviv riguardava i disordini a Makhachkala, nella regione russa del Daghestan, quando un gruppo numeroso di residenti locali di fede islamica ha fatto irruzione nella pista dell'aeroporto per aggredire i cittadini israeliani a bordo del volo proveniente da Tel Aviv. La leadership israeliana ha espresso la speranza che Mosca intraprenderà azioni decisive "contro i rivoltosi e l'incitamento selvaggio diretto agli ebrei e agli israeliani". (segue) (Res)