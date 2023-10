Russia-Israele: "Kommersant", relazioni bilaterali in profonda crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa a Tel Aviv, a sua volta, ha dichiarato "assolutamente inaccettabili" i tentativi di accusare la Russia di sostegno al terrorismo. Israele non è rimasta soddisfatta dei commenti del ministero degli Esteri russo al riguardo, che ha incolpato l'Ucraina e "i provocatori dall'estero" degli eventi in Daghestan. Come ha detto all'emittente "Reka" un membro della Knesset israeliana, Zeev Elkin, i disordini a Makhachkala sono legati all'attuale corso politico della leadership russa. Elkin, che prima dirigeva una commissione intergovernativa sulla cooperazione russo-israeliana, ha dichiarato inoltre che "gli interessi geopolitici della Russia la spingono verso i nostri nemici", evidenziando tuttavia l'importanza di conservare i rapporti con Mosca. Per "Kommersant", le richieste di revisione delle relazioni russo-israeliane sono emerse dal febbraio 2022, a partire dall'aggressione russa contro l'Ucraina. Tuttavia, le autorità israeliane hanno finora evitato di andare allo scontro con Mosca, data la presenza militare russa in Siria e l'influenza del Paese in Medio Oriente, ossia i suoi legami con l'Iran e vari movimenti palestinesi. Israele ha quindi rifiutato di imporre sanzioni alla Russia e di inviare armi all'Ucraina, fornendo comunque l'assistenza umanitaria a Kiev. La situazione è "cambiata drasticamente", prosegue "Kommersant", dopo gli eventi del 7 ottobre. Mosca non ha direttamente condannato le azioni del movimento Hamas, valutando responsabili dell'escalation invece gli Stati Uniti e gli stessi israeliani, che "hanno ignorato per molti anni le richieste del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e i diritti dei palestinesi". (segue) (Res)