Russia-Israele: "Kommersant", relazioni bilaterali in profonda crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti israeliani hanno detto a "Kommersant" che prima della fine delle ostilità con Hamas, Tel Aviv cercherà di evitare un confronto aperto con Mosca, a meno che la Russia non intraprenda azioni apertamente ostili nei confronti di Israele, e lo status delle relazioni diplomatiche potrebbe cambiare. In particolare, Haim Ben Yakov, il direttore generale del Congresso ebraico euro-asiatico, ha detto al quotidiano negli ultimi giorni si registrano sempre di più le "dichiarazioni anti-israeliane velate e aperte" della leadership russa, incluso il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, che "usa apertamente una retorica antisemita". Ben Yakov ha anche notato "un evidente raffreddamento" delle relazioni tra i due Paesi, mentre la visita della delegazione di Hamas a Mosca è stata "allarmante" per Israele. "Nel corso degli anni ci siamo impegnati nella costruzione di ponti tra Russia e Israele, abbiamo fatto grandi sforzi per migliorare la comprensione reciproca a vari livelli. Comprendiamo che ora tutti gli sforzi possono essere bruciati dal fuoco dell'odio", ha concluso. (Res)