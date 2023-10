Cina-Francia: concluso 24mo dialogo strategico, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con la Francia per consolidare la fiducia politica, continuare a sfruttare il potenziale della cooperazione nell’era post-pandemica e innalzare il partenariato strategico onnicomprensivo a nuove altezze. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine del 24mo dialogo strategico Cina-Francia presieduto ieri a Pechino con il consigliere diplomatico del presidente francese, Emmanuel Bonne. Le parti hanno avuto “uno scambio amichevole e approfondito” sulle relazioni Cina-Francia e Cina-Unione europea, così come su dossier regionali e internazionali. Hanno convenuto di sfruttare pienamente il meccanismo del dialogo strategico e di cooperare in risposta alle sfide globali. Cina e Francia, “in qualità di grandi Paesi indipendenti”, dovrebbero assumersi le loro responsabilità, rispettarsi reciprocamente, istituire una cooperazione vantaggiosa per tutti e garantire la “stabilità” del partenariato, ha detto Wang. Ampliando lo sguardo all’Europa, Wang ha ribadito che non c’è rivalità tra Pechino e Bruxelles, “i cui interessi comuni superano di gran lunga le loro divergenze”. Parte del colloquio è stata incentrata sul conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas, la guerra in Ucraina, il cambiamento climatico e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. (Cip)