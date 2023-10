Energia: Germania, per Uniper utile di 9,8 miliardi di euro tra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'energia tedesca Uniper ha registrato tra gennaio e settembre scorso un utile consolidato di 9,8 miliardi di euro, dopo la perdita di 40,3 miliardi di euro subita nello stesso periodo del 2022. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt” ricordano che, nello scorso anno, la società ha rischiato il fallimento a causa dell'interruzione delle importazioni di gas russo in Germania, seguita alla guerra mossa da Mosca contro l'Ucraina. Il governo tedesco è quindi intervenuto con un piano di salvataggio con aiuti di Stato per 20 miliardi di euro, culminato nella nazionalizzazione di Uniper. In particolare, l'esecutivo federale ha acquisito il 99 per cento delle azioni dell'azienda dal precedente proprietario, il gruppo per l'energia finlandese Fortum. Tale quota dovrà essere portata a meno del 25 per cento entro il 2028. Con una riduzione del capitale, che dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti in programma a dicembre, Uniper intende aprire la strada all'uscita dello Stato. Per l'intero 2023, la società prevede un utile prima di interessi e tasse rettificato tra sei e sette miliardi di euro. A sua volta, l'utile netto dovrebbe ammontare a quattro-cinque miliardi di euro. (Geb)