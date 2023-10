© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023 il gruppo francese Thales, specializzato nella difesa, nell'aerospazio e nella sicurezza, ha registrato ricavi per 12,85 miliardi di euro (+7,5 per cento). Lo ha annunciato l'azienda. Thales tra gennaio e settembre ha ricevuto commesse per 12,37 miliardi di euro. (Frp)