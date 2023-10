Russia-Giappone: ministero Esteri di Mosca, pronti a rispondere a qualsiasi atto ostile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I pacchetti di sanzioni illegittime si stanno moltiplicando, i sentimenti russofobici vengono intenzionalmente incitati nella società giapponese, l’attività militare congiunta con gli Stati Uniti e i paesi della Nato sta aumentando ai confini dell’Estremo Oriente del nostro Paese, compresi i test sull’uso di armi d’attacco, fra cui armi nucleari. E viene fornita assistenza materiale e tecnica diretta al regime di Kiev", ha osservato il ministero. Il dicastero russo ha chiarito che in tali condizioni non si intravede “alcuna opportunità di proseguire il dialogo precedentemente avviato con Tokyo sulla conclusione di un documento fondamentale, che avrebbe dovuto gettare le basi per relazioni di buon vicinato a lungo termine”. "La Federazione Russa continuerà a rispondere a qualsiasi nuovo attacco conflittuale da parte delle autorità giapponesi con le contromisure più rigorose e sensibili per il Giappone, guidate esclusivamente dai propri interessi nazionali", ha concluso il ministero degli Esteri russo. (Rum)