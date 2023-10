Usa-Arabia Saudita: incontro consigliere Sullivan e ministro Difesa Khaled bin Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Khaled bin Salman bin Adbulaziz al Saud, ha incontrato a Washington il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza e nei territori circostanti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”. I due hanno sottolineato la necessità di stabilire un cessate il fuoco a Gaza, di garantire la protezione dei civili, di porre fine allo sfollamento forzato della popolazione e di consentire l’invio di aiuti umanitari senza ostacoli. Entrambi, inoltre, hanno concordato sull’urgenza di tornare al dialogo per garantire al popolo palestinese i suoi diritti legittimi, in primo luogo la fondazione di uno Stato indipendente con Gerusalemme est come capitale, al fine di assicurare il raggiungimento di una pace giusta e inclulsiva. Sullivan e Bin Salman, inoltre, hanno parlato degli ultimi sviluppi della situazione in Yemen e degli sforzi dell’Arabia Saudita per riportare la pace e la stabilità nel Paese. Infine, i due hanno discusso delle relazioni strategiche tra Riad e Washington. (Res)