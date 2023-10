Ucraina: Zelensky a “Time”, “nessuno crede quanto me nella vittoria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settimanale statunitense “Time” dedica la propria copertina al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, e alla sua battaglia sempre più ardua per respingere l’invasione militare della Russia contro il suo Paese. Quasi 20 mesi dopo l’inizio del conflitto, circa un quinto del territorio dell'Ucraina resta sotto il controllo della Russia. Decine, forse centinaia di migliaia di soldati e civili sono stati uccisi, e Zelensky può percepire durante i suoi viaggi che l'interesse globale per la guerra nel suo Paese si è affievolito, al pari del sostegno internazionale. "La cosa più spaventosa è che parte del mondo si è abituata alla guerra in Ucraina", ha dichiarato il presidente ucraino al “Time”. "La stanchezza nei confronti della guerra si diffonde come un'onda. Lo si vede negli Stati Uniti, in Europa. E vediamo che appena iniziano a stancarsi un po', per loro diventa come uno spettacolo: 'Non mi va di guardare questa replica per la decima volta'", lamenta Zelensky, che ribadisce però la sua fede nell'esito finale del conflitto: "Nessuno crede quanto me nella vittoria", ha dichiarato il presidente. (segue) (Was)