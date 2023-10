Ucraina: Zelensky a “Time”, “nessuno crede quanto me nella vittoria” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno pubblico all'assistenza militare all'Ucraina è in declino da mesi negli Stati Uniti, e la visita di Zelensky dello scorso settembre non ha contribuito a ravvivarlo, scrive il settimanale. Secondo i sondaggi effettuati nel Paese poco dopo la partenza di Zelensky da Washington, il 41 per cento dei cittadini Usa chiede al Congresso di fornire più armi a Kyiv, rispetto al 65 per cento di giugno, all’inizio della controffensiva delle forze ucraine proseguita nei mesi scorsi con estrema lentezza e al prezzo di enormi perdite. Proprio l'apparente insuccesso della controffensiva ha reso sempre più difficile per Zelensky convincere i partner che la vittoria sia imminente. Con lo scoppio di una nuova crisi in Medio Oriente, poi, mantenere l'attenzione del mondo sull'Ucraina è diventato una sfida ancor più difficile. (segue) (Was)