Ucraina: Zelensky a “Time”, “nessuno crede quanto me nella vittoria” (3)

- “Time”, che ha seguito Zelensky nelle sue attività sin dalla visita negli Stati Uniti del mese scorso, evidenzia anche le pressioni internazionali su Zelensky per contrastare la corruzione diffusa all’interno del suo stesso governo e delle istituzioni ucraine, e gli effetti della stanchezza per un conflitto di cui non si scorge la fine. “Il suo ottimismo, il suo senso dell'umorismo, la sua tendenza a vivacizzare una riunione nella sala di crisi con un po' di scherzi o una battuta spinta, nulla di tutto ciò è sopravvissuto al secondo anno di una guerra a tutto campo”, scrive il settimanale citando un collaboratore di Zelensky, secondo cui il presidente ucraino “ora entra, riceve gli aggiornamenti, dà gli ordini e se ne va. Un altro collaboratore afferma che il presidente ucraino si sente “tradito dai suoi alleati occidentali”, che non gli avrebbero concesso i mezzi necessari a vincere la guerra, ma solo lo stretto necessario per prolungare uno stallo. Ciononostante – afferma “Time” – Zelensky resta incrollabilmente convinto della vittoria sulla Russia, al punto da preoccupare diversi suoi collaboratori, secondo cui le sue convinzioni hanno assunto una “deriva messianica”: “Si illude. Non abbiamo più opzioni. Non stiamo vincendo, ma dirglielo è impossibile”, ha dichiarato al settimanale “uno dei più stretti collaboratori” del presidente, secondo cui proprio la testardaggine del capo dello Stato, e la sua contrarierà a qualsiasi forma di compromesso – fosse anche una tregua temporanea - stanno complicando i tentativi di elaborare nuove strategie. (Was)