Corea del Sud: regolatore mercato pronto a una stretta sulle vendite allo scoperto

- Il regolatore del mercato finanziario della Corea del Sud ha annunciato oggi la costituzione di un gruppo di indagine sulle vendite allo scoperto da parte delle banche di investimento straniere per riscontrare eventuali profili di illegalità, con l’obiettivo di contrastare in particolare le cosiddette vendite allo scoperto “nude”. A partire dal 6 novembre Il Servizio di supervisione finanziaria effettuerà verifiche su tutte le operazioni di vendita allo scoperto effettuate da maggio 2021, quando un divieto di vendita allo scoperto è stato parzialmente revocato per il mercato azionario locale. Il regolatore coreano ha annunciato anche che collaborerà con le autorità di Singapore e Hong Kong per effettuare verifiche nel primo semestre del prossimo anno.(Git)