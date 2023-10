Israele: presidente Herzog, l'antisemitismo monta in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antisemitismo “monta in tutto il mondo” a seguito dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. Tutti i governi e le società devono “opporsi con forza”, perché la storia dimostra che “inizia con gli ebrei, non finisce mai con loro”. È quanto affermato dal presidente israeliano, Yitzhak Herzog, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Riguardo alle manifestazioni di antisemitismo in Germania, Herzog si è detto turbato evidenziando allo stesso tempo che governo federale mostra “enorme amicizia, sostegno” a Israele. Il capo dello Stato ebraico ha poi definito “scioccanti” ed “estremamente preoccupanti” le immagini dall’aeroporto Makhachkala nella repubblica russa del Daghestan, dove la folla ha dato l'assalto a un aereo proveniente da Tel Aviv. “È stato come un pogrom. Grazie a Dio, le autorità alla fine lo hanno impedito”, ha infine affermato Herzog. (Geb)