Indonesia: arrestati militanti che pianificavano attacchi in vista delle prossime elezioni

- L'unità antiterrorismo della Polizia nazionale indonesiana, nota come "Densus 88", ha arrestato 59 sospetti militanti islamisti, inclusi sostenitori del gruppo Jamaah Ansharut Daulah (Jad) ispirato allo Stato islamico, sospettati di pianificare attacchi in vista delle elezioni legislative e presidenziali che si terranno nel Paese il 14 febbraio 2024. Lo ha riferito un portavoce dell’unità antiterrorismo, secondo cui 19 degli arrestati erano parte dalla rete Jemaah Islamiah (JI), che ha legami con al Qaeda, mentre 40 erano affiliati al Jad, che ha giurato fedeltà all’Isis. “Per loro, le elezioni sono immorali e contrarie alla legge islamica", ha dichiarato il portavoce durante una conferenza stampa. Gli arrestati “pianificavano attacchi contro strutture della polizia. Ciò è legato al loro obiettivo principale, che è annullare le elezioni", ha aggiunto il funzionario, secondo cui gli arresti sono stati effettuati nel corso di operazioni antiterrorismo tra il 2 e il 28 ottobre scorsi, durante le quali sono state anche sequestrate armi ed esplosivi. L'Indonesia è il Paese musulmano più popoloso al mondo, e ha subito una serie di attacchi islamisti negli anni successivi agli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Gli attentati sull'isola di Bali nel 2002, in particolare, hanno provocato la morte di più di 200 persone, tra cui numerosi turisti australiani.(Fim)