Medio Oriente: nuovi bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, scontri con Hamas

- Continuano i bombardamenti delle Forze di difesa israeliane (Idf) sulla Striscia di Gaza, dove sono state particolarmente colpite Khan Yunis, nel sud, e Al Bureij, nelle regioni centrali. Lo si apprende dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, mentre secondo l'ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute di Gaza, almeno 8.306 persone sono morte, di cui 3.457 minori e 2.136 donne, e oltre 6.300 sono rimaste ferite. Inoltre, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti, dall’inizio del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, lo scorso 7 ottobre, 31 giornalisti hanno perso la vita, di cui 26 sono rimasti uccisi nella Striscia di Gaza, quattro durante gli attacchi di Hamas, il 7 ottobre, e uno in Libano meridionale. Inoltre, il comitato riferisce che altri nove giornalisti risultano dispersi. “Wafa” riferisce inoltre che nove civili palestinesi sono morti in un bombardamento delle Idf a ovest di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, mentre altri 13, tra donne e minori, hanno perso la vita nell’attacco aereo su Al Zawaida, al centro della regione. Le Idf, da parte loro, hanno annunciato di aver colpito 300 obiettivi di Hamas nelle ultime 24 ore, mentre continuano le operazioni di terra nella Striscia di Gaza e che circa 800.000 palestinesi sono fuggiti dal nord della regione verso il sud. Le brigate Ezzedin al Qassam, intanto, hanno affermato di aver sostenuto violenti scontri con i militari israeliani all’alba di questa mattina, nel sud della Striscia di Gaza, e di aver colpito un carro armato e un bulldozer delle Idf a ovest della città di Gaza. (Res)