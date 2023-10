Israele: presidente Herzog, le atrocità di Hamas ricordano l'Olocausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le “atrocità” commesse dal movimento islamista palestinese Hamas durante l'attacco contro Israele del 7 ottobre scorso “ricordano l'Olocausto”: in quella giornata, “è stato ucciso il maggior numero di ebrei” dalla Shoah. È quanto affermato dal presidente israeliano, Yitzhak Herzog, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Per Herzog, a ricordare l'Olocausto sono anche “la deportazione degli ebrei nell'abisso di Gaza” e l'assalto dato dalla fola a un aereo proveniente da Tel Aviv presso l'aeroporto di Makhachkala, nella repubblica russa del Daghestan. Si tratta di fatti che riportano a quando si chiedeva chi fosse ebreo “per portarlo vie e ucciderlo”, ha aggiunto Herzo. Il capo dello Stato ebraico ha poi evidenziato che i massacri compiuti da Hamas durante l'attacco contro Israele sono andati ben oltre un pogrom. In particolare, Herzog ha dichiarato: “Abbiamo visto un macello, abbiamo visto sangue per le strade, abbiamo visto le tragedie più terribili che si possano immaginare”. Ora, è difficile identificare le vittime, perché in diversi casi i corpi sono stati mutilati o bruciati. Per Herzog, tutto ciò è “inimmaginabile” e questa è “la civiltà” celebrata dallo Stato islamico e da Hamas, la cui visione è “una versione completamente diversa del mondo a cui aspiriamo”. Herzog ha infine avvertito che, se Israele “non c'è”, i prossimi obiettivi degli islamisti saranno prima l'Europa e poi gli Stati Uniti. (Geb)