Legge Bilancio: Salvini, l'obiettivo è Quota 41 e una forte pace fiscale

23 luglio 2021

- La manovra è arrivata in Parlamento: un motivo di soddisfazione e un rammarico per il vice premier Matteo Salvini, che in in una intervista al "Corriere della Sera" si dice "soddisfatto per l'aumento di stipendi e pensioni e per il record di fondi per la sanità. Abbiamo smentito i veleni di chi non credeva alle risorse per il Ponte sullo Stretto e su Quota 103 abbiamo trovato una buona mediazione. La situazione economica non è rosea ma entro la legislatura confidiamo di raggiungere tutti gli obiettivi". Quanto al rammarico: "Avrei voluto una pace fiscale ancora più incisiva e la pace edilizia per azzerare milioni di problemi arretrati per piccole irregolarità". Le pensioni sono rimaste a Quota 103. "L'attenzione ai conti - osserva sotto questo riguardo il ministro delle Infrastrutture - non deve diventare la scusa per rovinare migliaia di famiglie. Quota 103 permette di andare in pensione a più di 50 mila persone, è un passo in avanti rispetto alle ipotesi di Quota 104 e soprattutto della legge Fornero che oltre ad allungare i tempi per lasciare il lavoro aveva prodotto perfino il dramma degli esodati. Eppure la sinistra aveva votato la Fornero e i sindacati, Cgil in testa, non avevano scioperato: con che coraggio contestano Quota 103?". "Il nostro obiettivo di legislatura - incalza il leader della Lega - resta Quota 41. Aggiungo che per la prima volta, milioni di partite Iva non dovranno più pagare a novembre l'acconto sui guadagni dell'anno successivo". (segue) (Res)